G7 призывает Москву восстановить участие в ДСНВ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД G7 призывают Россию вернуться к полному соблюдению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и сотрудничать с США по снижению рисков, связанных с ядерным вооружением.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 на Капри.

Министры также выразили сожаление в связи с решением Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призвав РФ "продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания".

Они заявили о необходимости ввести ДВЗЯИ в действие, а также обеспечить непрерывное функционирование всех элементов системы контроля за соблюдением этого договора.

"Мы призываем все государства (...) объявить новые или сохранить существующие моратории на испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы", - отмечается в документе.

Кроме того, в G7 выразили обеспокоенность "ускоряющимся расширением ядерного арсенала Китая" и призвали Пекин к прозрачности в плане политики и возможностей в области ядерного оружия.

"Семерка" призывает Китай принять участие в конкретных обсуждениях по снижению стратегических рисков с США, чтобы способствовать стабильности посредством более прозрачной политики, планов и возможностей Китая в области ядерного оружия", - подчеркивается в заявлении.