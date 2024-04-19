Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

G7 призывает Москву восстановить участие в ДСНВ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД G7 призывают Россию вернуться к полному соблюдению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и сотрудничать с США по снижению рисков, связанных с ядерным вооружением.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7 на Капри.

Министры также выразили сожаление в связи с решением Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), призвав РФ "продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания".

Они заявили о необходимости ввести ДВЗЯИ в действие, а также обеспечить непрерывное функционирование всех элементов системы контроля за соблюдением этого договора.

"Мы призываем все государства (...) объявить новые или сохранить существующие моратории на испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы", - отмечается в документе.

Кроме того, в G7 выразили обеспокоенность "ускоряющимся расширением ядерного арсенала Китая" и призвали Пекин к прозрачности в плане политики и возможностей в области ядерного оружия.

"Семерка" призывает Китай принять участие в конкретных обсуждениях по снижению стратегических рисков с США, чтобы способствовать стабильности посредством более прозрачной политики, планов и возможностей Китая в области ядерного оружия", - подчеркивается в заявлении.

Китай ДСНВ G7 ДВЗЯИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

В Киргизии заблокировали TikTok

В Киргизии заблокировали TikTok

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

Иран и Израиль пока не будут наносить новые удары друг по другу

Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

В Иране сообщили об израильских ударах по юго-западу Сирии и Ираку

Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль

Израиль подтвердил нанесение удара по Ирану

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });