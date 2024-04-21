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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В ряде населенных пунктов Польши проходит второй тур муниципальных выборов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Второй тур муниципальных выборов проходит в воскресенье в Польше. В них участвуют жители тех регионов, где не удалось выбрать представителей местных органов власти в первом туре 7 апреля.

Как сообщает Польское радио, второй тур местных выборов проходит почти в 750 населенных пунктах, среди которых и крупные города - Краков, Вроцлав, Познань, Кельцы, Эльблонг, Жешув и Радом. Для избирателей открыты почти 11,9 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 21:00 местного времени (22:00 мск).

Представители польской партии "Право и справедливость" в первом туре муниципальных выборов заручились поддержкой 33,7% голосов избирателей, на второе место вышла "Гражданская коалиция" с 31,9%, третье место - за партией "Третий путь" с 13,5%.

Радио отмечает, что этот показатель у партии "Право и Справедливость" стал лучшим за последние годы на выборах в муниципальные собрания.

При этом представителям "Гражданской коалиции" удалось одержать победу в большей части воеводств Польши. Эта партия получает большинство в десяти воеводствах на западе и в центре страны, в то время как "Право и справедливость" - в шести воеводствах на востоке и юге страны.

Польша
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