WSJ написал, что атака Ирана на Израиль стала шоком для Белого дома

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти США считают, что атака Ирана на Израиль 14 апреля соответствовала наихудшему сценарию, который рассматривали американские спецслужбы.

В Белом доме ее масштаб назвали шокирующим, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, за атакой следили американские чиновники в оперативном центре Белого дома и Пентагона. Как сказал источник, они не были до конца уверены, что противоракетная система Израиля справится с отражением атаки.

Масштаб атаки Ирана превысил ожидания американских чиновников даже с учетом предупреждений, которые получили США. WSJ пишет, что в части отчетов разведки говорилось о возможных ударах Тегерана по израильским дипломатическим объектам за пределами страны. Постепенно спецслужбы США и Израиля пришли к выводу, что атака планируется по территории государства.

В ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 ракет и беспилотников в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске. Израильская сторона заявила о перехвате 99% целей и минимальном ущербе. В ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану, его целью была база ВВС. Тегеран сообщал только о работе систем ПВО.