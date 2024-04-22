Эрдоган впервые за 12 лет прибыл с визитом в Ирак

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл с официальным визитом в Багдад, там он проведет переговоры с властями Ирака на фоне эскалации напряжённости в регионе, сообщает в понедельник TRT World.

Турецкого президента примут иракский коллега Абдул Латиф Рашид и премьер-министр страны Мухаммед Шиа Ас-Судани. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы.

Ранее Ас-Судани заявлял, что "вода и безопасность станут главными вопросами в повестке". Также СМИ отмечают, что другой важной темой станет экспорт газа и нефти.

В свою очередь, представитель правительства Ирака Бассем аль-Авади заявил, что во время визита Эрдогана будут подписаны соглашение о "совместном подходе к вызовам в сфере безопасности" и стратегическое соглашение, касающееся водных ресурсов.

Ирак борется за справедливое распределение воды из рек Тигр и Евфрат, истоки которых находятся в Турции. Более 90% запасов питьевой воды в Ираке приходятся на эти реки. При этом Турция построила на них несколько дамб, а Иран, на территории которого несколько притоков питают Тигр, перенаправил притоки. На протяжении десятилетий Ирак пытается обеспечить справедливое распределение воды между странами.

Эрдогана сопровождают глава МИД Хакан Фидан, глава МВД Али Ерликая, министр обороны Яшар Гюлер и еще несколько министров.

После переговоров в Багдаде Эрдоган посетит город Эрбиль в автономном регионе Курдистан.