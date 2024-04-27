Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Иран ведет переговоры об освобождении экипажа задержанного португальского судна

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран рассматривает возможность освобождения экипажа судна MSC Aries, задержанного в апреле Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы рассматриваем вопрос об освобождении членов экипажа судна. Это вопрос гуманитарного характера", - заявил иранский министр в телефонном разговоре с португальским коллегой Паулу Ранжелом.

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран предоставил консульский доступ к морякам. Вопрос об их освобождении, по его словам, решается "на уровне послов в Тегеране".

В апреле в КСИР заявили, что в районе Персидского залива взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем. Затем стало известно, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.

Иран КСИР Португалия MSC Aries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 27 апреля

Военная операция на Украине

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Карл III на следующей неделе возобновит участие в общественных мероприятиях

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Российского посла в Лондоне Келина вызвали в Форин-офис

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });