Иран ведет переговоры об освобождении экипажа задержанного португальского судна

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран рассматривает возможность освобождения экипажа судна MSC Aries, задержанного в апреле Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы рассматриваем вопрос об освобождении членов экипажа судна. Это вопрос гуманитарного характера", - заявил иранский министр в телефонном разговоре с португальским коллегой Паулу Ранжелом.

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран предоставил консульский доступ к морякам. Вопрос об их освобождении, по его словам, решается "на уровне послов в Тегеране".

В апреле в КСИР заявили, что в районе Персидского залива взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем. Затем стало известно, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.