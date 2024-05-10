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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Иран освободил пятерых моряков с задержанного судна MSC Aries

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Индии сообщили о возвращении на их территорию пяти членов экипажа грузового судна MSC Aries, задержанного около месяца назад Ираном, передает в пятницу агентство EFE.

"Благодарим иранские власти за тесную координацию с посольством, а также с консульством Индии в Бендер-Аббасе", - приводит агентство комментарий посольства Индии по поводу освобождения моряков.

Шедшее под португальским флагом судно MSC Aries задержали бойцы Корпуса стража Исламской революции, так как оно связано с израильским бизнесменом.

Изначально на борту находились 25 членов экипажа, 17 из них - граждане Индии. Вскоре после задержания судна иранская сторона отпустила одного из моряков - гражданку Индии.

Ранее в Тегеране заявили, что не имеют претензий к членам экипажа и готовы всем им вернуть свободу.

Иран Индия MSC Aries
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