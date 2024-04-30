Фондовые индексы Азии растут за исключением Китая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник, исключением выступают рынки акций Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление.

Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного сокращения - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК уменьшился на 0,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, до этого он рос семь сессий подряд.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Bank of China, подешевевшие на 3,9%. Также существенно снижается стоимость Sino Biopharmaceutical - на 3,6%, JD.com Inc. - на 2,8%, Sands China - на 2,1%.

Наиболее значительный подъем демонстрируют бумаги Haier Smart Home, подорожавшие на 6,8%. Также растут в цене акции нефтяных CNOOC, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и PetroChina Co. - соответственно на 3,7%, 2,1% и 2%, а также производителя электромобилей Li Auto - на 2,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,9%.

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с февральскими 4,7% и оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 2,5%.

Наиболее сильно выросли котировки акций Mitsubishi Electric Corp. (+15,9%), Komatsu (+11,1%), Tokuyama Corp. (+9,9%) и Hitachi (+9,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 0,4%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Между тем цена акций сталелитейной Posco опустилась на 0,3%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 1,6% относительно предыдущего месяца, по данным статуправления. В феврале они упали на пересмотренные 3%.

Объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,7% в годовом сравнении и упал на 3,2% в помесячном. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4%, второго - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,4%.

Кроме того, дорожают акции крупнейших банков страны: Commonwealth Bank и National Australia Bank - на 0,3%, Westpac Banking - на 0,5%, ANZ Group - на 0,2%.