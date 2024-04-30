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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В госдепе США заявили об участии Блинкена в урегулировании между Ереваном и Баку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен лично участвует в процессе решения кризиса между Баку и Ереваном, заявил во вторник представитель госдепа Ведант Патель.

"Это та часть мира, в решение проблем которой госсекретарь лично глубоко вовлечен. В течение его пребывания на посту он регулярно взаимодействовал с обеими этими странами", - сказал он на брифинге.

"Мы продолжаем верить, что мир между ними возможен, и мы продолжим работать в этом направлении", - добавил Патель.

госдеп США Энтони Блинкен Армения Азербайджан
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