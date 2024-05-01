В Тбилиси завершилась акция протеста против принятия закона об иноагентах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси к утру среды завершилась акция протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Остававшиеся возле здания парламента несколько сотен участников акции начали расходиться по домам после того, как полиция и спецназ МВД покинули территорию.

Участники акции заявили журналистам, что намерены продолжать протесты, а на данный момент принято решение разойтись для того, чтобы протестующие могли отдохнуть.

Ранее с вечера вторника на проспекте Руставели происходили столкновения демонстрантов с полицией, которая для разгона протестующих неоднократно применяла водометы и слезоточивый газ.

Десятки протестующих были задержаны.

В МВД Грузии сообщили о трех пострадавших полицейских. Оппозиция в свою очередь сообщает о десятках пострадавших демонстрантов, включая председателя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

На данный момент на проспекте Руставели восстановлено автомобильное движение. При этом на ряде других улиц проезд осложнен из-за возведенных ранее демонстрантами баррикад.