В Колумбийском университете США арестовывают участников пропалестинских акций

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка приступила к задержанию студентов Колумбийского университета, которые активно участвовали в акциях протеста против политики администрации США в отношении действий Израиля в секторе Газа, сообщил портал Axios.

Полицейские в защитном снаряжении ворвались в Колумбийский университет и начали проводить аресты после того, как студенты, собравшиеся на митинг в поддержку Палестины, забаррикадировались в зданиях кампуса.

Администрация университета сообщила что полиция Нью-Йорка прибыла в кампус по ее просьбе.

"Мы сожалеем, что протестующие решили обострить ситуацию своими действиями, - говорится в распространенном администрацией заявлении. - Мы не будем рисковать безопасностью нашего сообщества или возможностью дальнейшей эскалации".

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, говоря о ситуации в вузе, обвинил "внешних участников" в поддержке "того, что должно было стать мирным протестом".

Как сообщают СМИ, пропалестинские протесты проходят в вузах США по всей стране.