МВД Грузии сообщило, что на акции в Тбилиси пострадали несколько полицейских

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Несколько полицейских госпитализированы в результате столкновения с митингующими в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.

Ситуация обострилась после того, как на проспекте Руставели появился оппозиционный депутат Алеко Элисашвили, попытавшийся прорваться сквозь полицейский кордон. Полиция силой вывела его с территории.

В свою очередь Минздрав Грузии сообщает, что пострадали трое сотрудников МВД.

"Мобилизовано достаточное количество машин скорой помощи, медицинский персонал оказывает гражданам все необходимые медицинские услуги", - следует из заявления Минздрава.