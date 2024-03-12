Ближний Восток: война войной, а экономики хотят жить

Эксперт ИМЭМО РАН Николай Кожанов рассказал о приоритетах Израиля и арабских стран в связи с ситуацией в Газе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военные действия Израиля против ХАМАС приблизились к южной границе сектора Газа. Означает ли это, что Израиль близок к осуществлению своей цели - полному разгрому и уничтожению этой организации? Как конфликт отразился на экономиках арабских стран?

На эти темы наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Николаем Кожановым.

Ждать окончания конфликта еще полгода?

- Вскоре после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС вы предсказывали, что конфликт может растянуться на год. Прошла почти половина срока. Вы по-прежнему считаете, что ждать мира по времени еще столько же?

- Я понимаю, что предсказания - вещь неблагодарная. Я по-прежнему думаю, что конфликт будет иметь затяжной характер, хотя ситуация за прошедшее время несколько изменилась. Во-первых, у обеих сторон накапливается усталость от войны, причем не только у Израиля и у Палестины, но и у других стран, которые хотя бы косвенно связаны с этим конфликтом. Будут предприниматься и предпринимаются попытки договориться о временном перемирии. Я не исключаю, что в ходе месяца Рамадан оно не только будет достигнуто, но и будет активно поддержано региональными игроками. Конечно, это не означает окончания войны.

Одним из главных вопросов, который сейчас обсуждается в Израиле и за его пределами - какой будет послевоенная Газа?

Дело осложняется тем, что четкого представления, какой она будет, нет ни у кого. Наиболее радикальные сценарии как у ХАМАС, так и у Израиля явно нереализуемы. Это значит, что мы входим в фазу затяжного конфликта, который будет сопровождаться поисками вариантов выхода из этого кризиса. Я думаю, что на это действительно уйдет не меньше шести месяцев, а, может, и более.

- Нереализуемы те израильские сценарии, которые изначально виделись и казались идеальным решением?

- Сейчас уже понятно, что исключить полностью ХАМАС из реалий Газы не представляется возможным. Даже сторонники Израиля на международной арене считают, что ХАМАС все равно будет присутствовать как некая идеологическая и политическая сила. В этом плане от ХАМАС никуда не деться. Таким образом, полная зачистка Газы от ХАМАС нереализуема.

Надо понимать, что уничтожено в Газе достаточно большое количество физической силы. Но ХАМАС как идея и как инфраструктура выжил, и вопрос, который должен быть главным для Израиля, и он, кстати, обсуждается в израильских кругах - как сделать так, чтобы Газа после войны не стала еще более радикальной на фоне гуманитарного кризиса, поставляя новых бойцов для радикалов? Это значит, что Газа должна подвергнуться такой реконструкции, чтобы была уничтожена экономическая база, позволяющая пополнять ряды боевиков. Более того, должна возникнуть Газа, интегрированная в ткань региона, где она не несет риски для соседей, но наоборот, соседи могли поучаствовать в ее развитии. Например, тот же Египет.

Грядёт новый израильско-египетский военный конфликт?

- Израильская армия уже дошла до юга сектора, значит, он практически весь зачищен и вооруженный конфликт подошел к границе с Египтом. Означает ли это, что Египет ждет не участия в реконструкции сектора, а нового израильско-египетского военного конфликта?

- Я надеюсь, что нет. Я исхожу из того, что у Египта очень сильные проблемы с экономикой. Ему, мягко говоря, не до вооруженного конфликта. Выход найдется.

Сектор оккупирован, ХАМАС остается?

- Вывод, что ХАМАС выдержал, - это мнение арабских стран? Означает ли это, что ХАМАС как организация так и останется?

- Региональные эксперты отмечают, что на данный момент ХАМАС как структура значительно ослаблен, но они также прекрасно понимают, что это ослабление касается людского потенциала, а ХАМАС как идея может сохраниться. И вокруг идеи как некоего структурного костяка на следующем этапе может быть воссоздана организация.

В этой связи, главная задача для того же Израиля сейчас - сделать так, чтобы идея ХАМАС была непопулярна. Достичь этого можно, только если добиться эффективной реконструкции Газы, а точнее - уничтожить социальную базу для формирования подобных течений. Экономика Газы накануне 7 октября основывалась на дележе внешней помощи и торговле контрабандными товарами, поставляемыми по подземным каналам. Условия жизни были весьма непростыми. Значит, нужна полная перестройка экономической и политической системы в Газе в сторону создания более устойчивого, нацеленного на развитие анклава (если не государства).

Арабские монархии не торопятся вкладывать деньги

- Согласитесь, что осуществить этот план можно, только если в его реализации будут участвовать и арабские страны, но они пока отказываются от того, чтобы вмешиваться в Газу даже по завершении военного конфликта.

- В первую очередь мы, конечно, говорим об арабских монархиях Персидского залива. У Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов позиция достаточно проста и прагматична. Они оценили потери, произошедшие в результате конфликта, оценили объем требуемых инвестиций, и решили не вкладывать свои деньги, пока у них не будет гарантий, что подобный конфликт не повторится вновь. Повторно отстраивать Газу, чтобы она был разрушена в ходе очередного витка конфликта в Заливе, не хотят. Это во-первых.

Во-вторых, арабские монархии естественно, поддерживают палестинское движение, но в то же время они не хотят выступать в одиночку спонсорами реконструкции, а предлагают разделить затраты на восстановление сектора с теми странами, которые на данный момент поддерживают Израиль.

И в-третьих, как это ни покажется странным, они хотят того же, что и Израиль, они хотят понять, как будет выглядеть послевоенная Газа прежде, чем они вложат в нее хотя бы динар. Но при этом они хотят добиться того, чтобы новое правительство Газы, по крайней мере новая структура власти, удовлетворяла бы нуждам арабских монархий, а не была только марионеткой Тель-Авива. Монархи прекрасно понимают, что их деньги нужны, и поэтому, естественно, они хотят диктовать свои условия.

Таким образом, решение этой проблемы во многом будет зависеть от того, как будет развиваться торг при достижении постепенного сближения позиций двух сторон.

- Газа может быть независима от Палестинской автономии?

- По этому вопросу обсуждаются разные варианты, некоторые даже активно. Пока активно! Я говорю "пока" потому, что активность обсуждения не означает, что завтра от этих вариантов не откажутся. Возьмем, например, предложение, на котором настаивает Катар, - создание единого палестинского государства, в котором некая властная структура под руководством технократов будет ответственна за положение как в Газе, так и на Западном берегу.

Другой вариант, не катарский, но тоже обсуждаемый, предусматривает создание государства в Газе, которое не будет находиться под внешним протекторатом, а будет иметь собственную структуру власти, которая смогла бы обеспечить стабильность внутри сектора. Одновременно Западный берег реки Иордан останется частью Израиля. Это решение не совсем популярно, потому что подразумевает отказ от принципа создания двух государств - Израиля и Палестины. Пока идея создания Объединенного палестинского государства поддерживается арабскими государствами.

- В этом вопросе немаловажно, по-моему, мнение Ирана. Каково его отношение к проектам?

- Не стоит преувеличивать важность позиции Ирана. Да, Иран - это, образно говоря, такой "слон в посудной лавке". Но за последнее время государства региона поняли, что могут действовать самостоятельно. Они видят, насколько Иран занят своими собственными внутриэкономическими и политическими проблемами, насколько Иран старается избегать перерастания конфликта из местного в действительно большую войну. Это дает возможность региональным игрокам, тем же арабским монархиям Персидского залива, действовать самостоятельно, рассчитывая, что они смогут выйти на тот вариант, который рано или поздно сможет устроить всех. Хотя, конечно, иранская и турецкая позиция их очень серьезно беспокоит, хотя бы уже потому, что Иран формально продолжает настаивать на идее уничтожения израильского государства, что сейчас уже неприемлемо для других арабских игроков. Правда, от этой идеологической позиции очень сложно отказаться. Сложно, но все же можно.

Вспомним историю. Основатель нынешнего иранского государства Хомейни никогда сильно не ратовал за уничтожение Израиля: он выступал против идей сионизма, он выступал против Израиля как "руки США" в регионе. Но я не исключаю, что нормализация отношений с Соединенными Штатами приведет к пересмотру отношения иранцев к Израилю. К тому же, все понимают возможности Израиля дать ответный удар по Ирану.

- А другие ближневосточные игроки?

- Нельзя не заметить, что идет формирование нескольких арабских блоков, которые пытаются найти решение. При этом они держат Иран и Турцию осведомленными о своих действиях, но не включают их в переговорный процесс. Есть региональный блок, который пытается защищать палестинские интересы и оказывает давление на Израиль, и в то же время взаимодействует с западным миром. Я имею в виду Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Египет. Они могут говорить и с Израилем, и с лидирующими странами западного мира, пытаясь найти какой-то выход из конфликта. При этом, конечно, они будут действовать так, чтобы не раздражать Иран.

Хуситы мешают, но кому и насколько?

- Вмешательство хуситов перекрыло важный путь для торговли. Как это помешало развитию ближневосточной экономики?

- Нельзя говорить про ближневосточную экономику в целом, надо рассматривать страны этого региона отдельно. Если мы говорим про страны, расположенные в Восточном Средиземноморье, то они временно поставили "на стоп" проекты, связанные с газовой индустрией региона.

Под большим вопросом и проект, связанный с созданием новой транспортной инфраструктуры, транспортный коридор Индия - Саудовская Аравия - Европа, который идет через Израиль.

Конечно, Восточное Средиземноморье вновь приобрело определенный интерес к поставкам в Европу, к диверсификации поставок газа, но дестабилизация торгового пути хуситами, естественно, снизила их привлекательность.

Самые большие потери в ситуации с транзитом товаров несет Египет, что наносит большой ущерб египетской экономике.

Для стран Залива, в частности, для Ирана, деятельность хуситов не очень чувствительна: цены на нефть идут вверх или, по крайней мере, держатся в приемлемом для них коридоре, поэтому Иран вполне доволен.

Кувейт. Эта страна вынуждена пересматривать свои планы развития нефтехимического сектора. Там надеялись, что смогут переориентировать свой нефтехимический сектор на Европу, но с учетом нестабильности приходится вносить некоторые поправки.

Что касается арабских стран Персидского залива, плюс Оман, то они рассматривают эту проблему больше с точки зрения своей инвестиционной привлекательности. Положение с поставками энергетических ресурсов на фоне всех последних событий, в том числе и на Украине, мягко говоря, для них не трагедия, так как европейский рынок никогда для них не был приоритетным. Более того, если посмотрите статистику за 2022 год, то нефтяные поставки оттуда (без Саудовской Аравии) в ЕС практически минимальны. Они выросли только в 2023 году, причем монархии, естественно, понимают, что Европа постепенно от нефти будет уходить. Надо еще учитывать, что хуситы пока не создают угрозы для самой экономической инфраструктуры Саудовской Аравии и не препятствуют морскому снабжению расположенных на западном берегу НПЗ королевства.

Катар. Поставки СПГ Катара активно теснились США. Опять же, Катар в стоимость своих поставок закладывает и затраты на перевозки, а издержки в определении конечной цены принимают на себя все те же европейские страны.

Все эти факты объясняют, почему никто из перечисленных стран сильно не возмущается и в конфликт с хуситами особо не лезет. Вместе с тем, они понимают, что развитие ситуации может привести к ослаблению самих хуситов, как возмутителей спокойствия. Арабские страны стараются не раздражать и хуситов, и Иран, но растет их раздражение Западом, который поддержал Израиль, что и спровоцировало хуситов.

Все выгодные проекты оказались разрушены и денежки пропали?

- Но все-таки на паузу поставлены многие международные проекты, в которых участвовал Израиль. Это безвозвратно? Как говорят в таком случае – пропали денежки их участников?

- Сейчас мы видим, что Израиль пытается их оживить, в том числе и для того, чтобы заинтересовать арабский мир принять участие в реконструкции Газы. Периодически израильские эксперты озвучивают такую фразу: "Хуситы вам перекрыли Суэцкий канал, а давайте погоним все товары через Израиль, то есть транспортом через Саудовскую Аравию, Израиль в обход Суэца. Будете делать перевалку своих товаров через наши порты".

Западные страны также вновь вернулись к этому проекту, однако, его очень специфично воспринимают в странах Залива: Бахрейне, ОАЭ, Катаре. Они считают техническое обоснование этого проекта весьма скороспелым. То, что представлено на суд общественности, некоторые эксперты в Эмиратах определяют как "шпаргалку, написанную на коленке перед экзаменом". Это во-первых.

И второе - они отмечают, что проект поддерживается американцами, у которых полная политическая непредсказуемость. Например, они открыто говорят: "Мы можем, как угодно относиться к китайцам, но у Китая долгосрочные планы и несменяемость власти, что делает их предсказуемыми и надежными. Другое дело быть зависимыми от проекта, где одним из лидеров выступает страна, в которой каждые четыре года непонятно, кто приходит к власти. Нам это надоело. Пока мы не увидим определенной стабильности и предсказуемости среди участников проекта, он будет стоять на паузе".

Я убежден в том, что мы имеем дело с очень прагматичными людьми, для которых торговля и экономика - это все. И любая попытка превратить ее в некую политическую игрушку вызывает негативную реакцию.

- Короче говоря, все проекты все-таки обречены?

- Нет, я не считаю, что они обречены. Я думаю, что рано или поздно к ним все-таки вернутся, но в нынешних условиях их привлекательность пока невысока.

- Это значит, что каналы для инвестиций будут держать открытыми, пока проекты, в частности, и проект транспортной магистрали, не будет серьезно просчитан?

- Да, его нужно хорошо просчитать и получить гарантии, что, начни его строить сейчас, завтра не возникнет альтернативного варианта. Все-таки идея того, что экономика первична, у меня крепко сидит в голове еще с университетского времени, и жизнь показала, что экономика обусловливает все остальное.

- Таким образом, вы считаете, что на всех важных ближневосточных проектах лишь стоит пауза, а не приговор смерти?

- Конечно, это не означает, что все они погибли. Наоборот, их нужно рассматривать как возможности для будущих инвестиций, просто сейчас они находятся в стадии замедления. К сожалению, замедление возможно долгосрочное, но все же считать их нереальными не стоит. Они стоят на паузе!