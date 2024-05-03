НАТО может развернуть консультативные миссии в Африке и на Ближнем Востоке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность развертывания консультативных миссий по безопасности и обороне в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки и региона Сахель, пишет в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в НАТО.

По их информации, группа экспертов подготовила соответствующую рекомендацию после запроса генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ожидается, что этот вопрос рассмотрят в НАТО позже в мае, а окончательно утвердить инициативу могут на июльском саммите альянса в Вашингтоне.

По словам источников, цель данной стратегии - "внести вклад в мир на всей планете путем сотрудничества с партнерами за пределами географического пространства (НАТО - ИФ)".

Согласно источникам, предлагается создать миссии, подобные той, что сейчас у НАТО есть в Ираке.

ЭФЭ поясняет со ссылкой на источники, что инициатива в случае ее реализации позволит активизировать политический диалог НАТО с рядом стран. Также авторы инициативы надеются, что миссии позволят оказывать влияние на то, как население стран Ближнего Востока и Африки воспринимает Североатлантический альянс.

"Также речь идет о том, чтобы противостоять антизападным высказываниям со стороны России и ряда стран, расположенных к югу от НАТО", - пишет ЭФЭ.

В Ираке в настоящее время развернута консультативная миссия НАТО. Согласно альянсу, она нацелена на "помощь в усилении иракских институтов безопасности и иракских сил с тем, чтобы они могли сами не допустить возвращения "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), бороться с терроризмом и поддерживать стабильность в стране". Миссия была создана в октябре 2018 года.