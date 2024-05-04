Более 215 тыс. россиян посетили Грузию в I квартале 2024 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Грузию в I квартале 2024 года посетили 215 тыс. 468 визитеров из РФ, эти данные обнародовала в субботу национальная администрация туризма республики.

По данным Национальной администрации туризма, в целом Грузию в первом квартале текущего года посетил 1 млн 300 тыс. 551 иностранный гражданин. В I квартале 2024 года количество визитов международных путешественников оказалось на 7,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 19,6% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, до пандемии коронавируса.

По количеству приезжих иностранцев в январе-марте 2024 года Россия оказалась на втором месте. На первом - Турция (254 577). Далее следует Армения (191 830), Азербайджан (51 466), Израиль (46 789), Иран (28 811), Казахстан (27 874), Украина (24 538), Индия (20 645), Белоруссия (17 236), Польша (11 734), Германия (11 005), Филиппины (10 551), Китай (9 905), Узбекистан (9 863).

На прошлой неделе в национальной администрации туризма сообщили, что в первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили $807,7 млн. В частности, сообщалось, что в 2024 году доходы от международного туризма превысили уровень 2019 года на 39,6% (на $229 млн), а данные 2023 года - на 1,5% ($12,3 млн).