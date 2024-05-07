Пашинян предупредил о возможном запрете на вещание в Армении телеканалов РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Армения запретит трансляцию российских телеканалов и радиопрограмм, если требования Еревана не будут выполнены, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы ожидаем, чтобы трансляции российских телеканалов уважали граждан и государственный строй Армении. Не думаю, что мы требуем чего-то невозможного, и не представляю, чтобы в России были возможны подобные трансляции, где используется такая же диалектика. Не может быть такого, это исключено. Мы просим уважительного отношения к Армении и ее интересам", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, учитывая дружественные отношения с Россией, "мы готовы просить пять-десять раз, потом требовать".

"Но если уже и многочисленные требования будут проигнорированы, то другого выхода нет - все эти телеканалы должны быть отключены, в Армении они не должны вещать. Я исключаю, что эти теле- и радиоресурсы продолжат вещать в Армении. Мы уже семь и более раз просили, требовали, потребуем еще два раза. Если нет, значит, давайте зафиксируем, каким будет наш следующий шаг", - заявил Пашинян.