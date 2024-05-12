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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Варшаве сгорел крупный торговый центр

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на воскресенье в торговом центре на севере Варшавы, сообщают польские СМИ со ссылкой на пожарных.

По их словам, площадь возгорания составила 250 на 250 м. Они считают, что огонь возник сразу в нескольких местах и быстро распространился из-за того, что не сработали системы пожаротушения. Пожарные команды прибыли на место происшествия через 11 минут после получения данных с датчиков дыма, расположенных в комплексе. В тушении задействованы 150 пожарных.

Распространение пламени локализовано, но зайти в практически полностью выгоревшее здание пока не представляется возможным.

Столб густого черного дыма, поднимающийся над комплексом, виден из разных, в том числе и достаточно отдаленных от места происшествия районов Варшавы.

По первоначальным данным, никто не пострадал.

Жителям прилегающих районов и предместий польской столицы рекомендовано оставаться дома и плотнее закрыть окна, потому что на территории этого торгового комплекса хранились и химические вещества, продукты горения которых могут быть небезопасными для здоровья.

Варшава
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