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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Инфляция в Китае в апреле ускорилась до 0,3%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, показывал опрос Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,9%, в том числе одежда - на 1,6%. Стоимость медицинских услуг выросла на 1,6%, образовательных - на 1,8%, транспортных - на 0,1%, жилье подорожало на 0,2%. В то же время цены на продукты питания в стране упали на 2,7%, снижение было отмечено по итогам десятого месяца подряд.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,7% в годовом выражении (в марте - на 0,6%).

Индекс CPI в апреле относительно предыдущего месяца повысился на 0,1% после падения в марте на 1%.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,5% относительно того же месяца годом ранее (в марте они рухнули на 2,8%), сообщило также ГСУ. Снижение показателя произошло девятнадцатый месяц подряд.

Индекс PPI в апреле по сравнению с предыдущим месяцем опустился на 0,2%.

В январе-апреле относительно аналогичного периода 2023 года показатель опустился на 2,7%.

PPI CPI Китай ГСУ
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