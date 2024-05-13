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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Биотехнологическая Incyte выкупит свои акции на сумму до $2 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая Incyte Corp. планирует выкупить свои акции на сумму до $2 млрд и уже запустила модифицированный голландский аукцион на сумму до $1,67 млрд, который продлится до 10 июня.

Компания установила ценовой диапазон от $52 до $60 за бумагу, говорится в ее сообщении.

Кроме того, Incyte подписала соглашение с членом своего совета директоров Джулианом Бейкером, а также с Феликсом Бейкером и аффилированными с ними структурами о выкупе своих бумаг на сумму до $328 млн.

Цена акций компании в ходе предварительных торгов в понедельник растет на 5,9% до $56,21. Ее рыночная стоимость составляет около $12 млрд.

Incyte
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