Биотехнологическая Incyte выкупит свои акции на сумму до $2 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая Incyte Corp. планирует выкупить свои акции на сумму до $2 млрд и уже запустила модифицированный голландский аукцион на сумму до $1,67 млрд, который продлится до 10 июня.

Компания установила ценовой диапазон от $52 до $60 за бумагу, говорится в ее сообщении.

Кроме того, Incyte подписала соглашение с членом своего совета директоров Джулианом Бейкером, а также с Феликсом Бейкером и аффилированными с ними структурами о выкупе своих бумаг на сумму до $328 млн.

Цена акций компании в ходе предварительных торгов в понедельник растет на 5,9% до $56,21. Ее рыночная стоимость составляет около $12 млрд.