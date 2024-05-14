Во Франции стартует 77-й Международный Каннский кинофестиваль

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль откроется во вторник во Франции на Лазурном берегу, в основном конкурсе киносмотра в этом году представлены 22 картины.

Старт смотру, который пройдет на Лазурном берегу с 14 по 25 мая, даст французская лента "Второй акт" Квентина Дюпье. Председателем жюри основного конкурса в этом году стала американский режиссер, сценарист Грета Гервиг, автор таких фильмов, как "Маленькие женщины", "Леди Бёрд" и "Барби".

В основной конкурс 77-го Каннского кинофестиваля вошли 22 картины.

На "Золотую пальмовую ветвь" Канн претендуют фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове "Лимонов. Баллада об Эдичке" Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм "Мегалополис" американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Виды доброты" и фильм "Партенопа" итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Кроме того, за награды в основном конкурсе смотра будут бороться фильм о карьере Дональда Трампа "Ученик" шведского режиссера иранского происхождения Ала Аббаси, фильм "Анора" Шона Бейкери, одну из ролей в котором сыграл российский актер Юрий Борисов, "Плащаницы" канадского режиссера Дэвида Кроненберга, фильм о Марчелло Мастроянни "Мой Марчелло" французского режиссера Кристофа Оноре, фильм китайского режиссера Цзя Чжанкэ "Пойманный волнами", фильм "О, Канада" американского режиссера Пола Шредера о жизни умирающего режиссёра-документалиста левых взглядов Леонарда Файфа, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на вьетнамскую войну.

Также в основной конкурс вошли фильм шведского режиссера Мангуса фон Хорна "Девушка с иглой", картина "Птица" британского режиссёра Андреа Арнольд, фильм "Отель Судьба" бразильского режиссера Карима Айнуза, фильм "Эмилия Перес" французского режиссёра Жака Одиара, "Субстанция" режиссера Корали Фаржеа, "Гранд-тур" португальского режиссера Мигеля Гомеша, "Все, что мы представляем как свет" режиссера Паял Кападиа, "Разбитые сердца" режиссера Жиля Леллуша и "Не ограненный алмаз" Агаты Ридингер, "Семя священного инжира" режиссера Мохаммада Расулофа, "Три километра на краю света" режиссера Эмануэля Парву и "Самый ценный груз" режиссера Мишеля Хазанавичуса.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.