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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что поручил перенести все международные мероприятия со своим участием.

Как сообщили в среду украинские СМИ, Зеленский объяснил свое решение ситуацией на харьковском направлении.

Ранее СМИ сообщали о его планах посетить 17 мая Испанию, где планировалось подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины с премьер-министром Педро Санчесом и встреча с испанским королем Филиппом VI.

Украина Владимир Зеленский
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