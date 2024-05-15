Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что поручил перенести все международные мероприятия со своим участием.

Как сообщили в среду украинские СМИ, Зеленский объяснил свое решение ситуацией на харьковском направлении.

Ранее СМИ сообщали о его планах посетить 17 мая Испанию, где планировалось подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины с премьер-министром Педро Санчесом и встреча с испанским королем Филиппом VI.