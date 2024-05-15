США ввели санкции против властей Никарагуа и учебного центра МВД РФ в Манагуа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти США ввели санкции, направленные на борьбу с руководством Никарагуа, сообщили в среду в Минфине США. Под ограничения попал учебный центр МВД РФ в Манагуа – столице Никарагуа, отмечает американский Минфин.

"Действия направлены против режима под руководством президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо, которые подвергают репрессиям народ Никарагуа, и их возможности манипулировать золотодобычей и получать выгоду от коррупционных операций", - говорится в сообщении американского ведомства.

В санкционные списки внесены две золотодобывающие компании в Никарагуа.