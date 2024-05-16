Статуправление США опубликовало часть данных о потребценах раньше времени

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Статистическое управление министерства труда США в среду случайно загрузило на сайт часть файлов, касающихся изменения потребительских цен в стране в апреле, примерно за 30 минут до официального времени публикации, то есть в 8 утра по местному времени.

Проводится расследование случившегося, говорится в заявлении ведомства.

В нем не указывается, какие конкретно данные были опубликованы раньше времени, поэтому нельзя сделать вывод, было ли их достаточно для того, чтобы опытные инвесторы могли торговать на финансовых рынках на их основании, отмечает MarketWatch.

Однако если посмотреть на движение котировок ключевых фьючерсов и валюты, то графики показывают очень незначительные движения в районе 8 часов утра. При этом после официальной публикации в 8:30 колебания цен были существенными. Это говорит о том, что очень немногие инвесторы, если таковые вообще были, заметили преждевременно обнародованные статданные.

Как сообщило статуправление в среду, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте.

Индекс CPI увеличился на 0,3% относительно марта.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 0,3% в помесячном и на 3,6% в годовом выражении (минимальный подъем с апреля 2021 года). В марте повышение составило 0,4% и 3,8% соответственно.