Палестинскую проблему можно решить только сообща!

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов рассказал, готовы ли международные игроки решать вопрос палестино-израильского конфликта

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Положение на юге сектора Газа, а точнее в районе города Рафах не перестает привлекать внимание международной общественности. Одни требуют немедленного прекращения военных действий, некоторые поддерживают высказывания премьера Израиля продолжить наземную операцию до полного разгрома боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" (последняя признана террористической и запрещена в РФ), что, по мнению израильского руководства, будет гарантировать безопасность Государства Израиль.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станиславом Ивановым.

Военное решение - не выход из конфликта!

Корр.: Принесет ли разгром военного крыла ХАМАС и его союзников решение палестинской проблемы?

Иванов: Нет, разгром боевиков ХАМАС или вытеснение их из сектора Газа не решит палестинскую проблему. В этом убеждено подавляющее число международных экспертов. Надо понимать, что дело не только в борьбе Израиля с ХАМАС, а в том, что решение палестинской проблемы уже долгие годы практически заморожено. Возникла тупиковая ситуация. Ни США, ни четверка-квартет международных посредников (США, РФ, ЕС, ООН), ни региональные державы - Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иран – даже не пытаются предложить какого-то взаимоприемлемого с Израилем варианта решения палестинской проблемы.

Надо понимать, что ХАМАС – это не просто военно-политическая группировка, а опирающая на поддержку большинства палестинцев довольно мощная организация с радикальной исламистской идеологией, целью которой является изгнание евреев из Палестины и создание нового исламского государства. Лозунг радикалов "Палестина от реки Иордан до Средиземного моря" мобилизует палестинскую молодежь на борьбу с Израилем, и это позволяет лидерам-функционерам ХАМАС сохранять обширную вербовочную базу среди молодых палестинцев. Этому способствуют и низкий уровень жизни населения палестинских анклавов, безработица, особенно в секторе Газа. Военное поражение боевиков ХАМАС вовсе не означает снятия напряженности в отношениях Израиля с палестинцами. Известно, что радикальные исламистские движения даже после разгрома отрядов боевиков сохраняют свою идеологию, своих сторонников, готовых умирать и убивать "за священное дело", что позволяет ему вновь и вновь возрождаться подобно мифологической птице Феникс. В любом случае, большая часть лидеров и функционеров палестинских радикалов сохранится, поскольку их штаб-квартиры находятся за рубежом (Стамбул, Доха). Вряд ли можно ожидать и того, что зарубежные спонсоры ХАМАС и их сторонники в Турции, Катаре, Иране, ряде других стран откажутся от финансовой, материальной, военной и другой помощи своим клиентам.

Надо понимать, что радикализм палестинцев мало чем отличается от радикализма других исламистских движений на Ближнем Востоке, которые преследуют какие-то конкретные цели: захват власти в отдельном государстве или удержание ее и так далее. Мы это наблюдали в Египте, Сирии в ходе так называемой арабской весны. Исключением, пожалуй, можно считать так называемое "Исламское государство" (запрещено в РФ) - объединение джихадистов, претендовавшее на создание нового Исламского халифата в регионе или даже на мировое господство. Поэтому решить палестинскую проблему военным путем в целом и "навести порядок" в секторе Газа невозможно!

ХАМАС борется не только с Израилем, но и с ФАТХ

Корр.: Вы упомянули о сохранении межпалестинских противоречий. В чем они проявляются?

Иванов: В первую очередь в виде серьезного раскола в рядах самих палестинцев, а конкретнее между ведущими группировками: ФАТХ (Движение за освобождение Палестины – ИФ), который контролирует власть на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), во главе с Махмудом Аббасом и группировкой ХАМАС в секторе Газа во главе с Исмаилом Хания. Между ними не просто противоречия, а коренные разногласия, которые выливаются даже в вооруженное противостояние.

В то же время сегодня палестинское государство во главе с Махмудом Аббасом формально существует. Его признали уже около 140 государств. 10 мая 2024 года ГА ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за прием Государства Палестина в члены этой международной организации. Израиль считает, что только путем прямых переговоров между Израилем и государством Палестина можно зафиксировать какой-то договор, где бы были гарантии его демилитаризации, его миролюбивой внешней политики по отношению к Израилю и так далее.

Но, пока идут боевые действия в секторе Газа говорить о решении палестинской проблемы и создании общепризнанного Государства Палестина преждевременно.

Корр.: ХАМАС живет отдельно от другой части Палестины?

Иванов: не совсем так. Немного истории. В 2006 году ХАМАС одержал победу в законодательном собрании в секторе Газа. Тогда там еще было коалиционное руководство с участием ФАТХ. Но чуть позже, ХАМАС набрал большинство голосов и в общем палестинском парламенте в Рамалле. И вот тогда ФАТХ пошел на изгнание членов ХАМАС оттуда, а ХАМАС, соответственно, удалил сторонников ФАТХ из сектора Газа. Сегодня в случае создания единого палестинского государства на ЗБРИ и в секторе Газа есть вероятность того, что ХАМАС мирным демократическим путем придет к власти. Авторитет ХАМАС среди палестинцев на фоне событий в Газе неизмеримо возрос, а ФАТХ постепенно утрачивает доверие электората. Израиль видит в этом угрозу своей национальной безопасности.

Не в пользу Израиля складывается и демографический фактор. Его арабское население и население в арабских анклавах растет опережающими темпами. Пик эмиграции евреев в Израиль со всего мира уже пройден, наблюдается обратный процесс, когда часть репатриантов переезжает из Израиля на постоянное жительство в США и страны Европы.

Вернуться к границам 1967 года!

Корр.: понятно, что раскол в рядах палестинцев и борьба за влияние между ФАТХ и ХАМАС не способствуют созданию Государства Палестина. Но часть палестинцев, например, на Западном берегу реки Иордан, все же согласна на заключение мирного соглашения с Израилем в рамках границ 1967 года.

Иванов: они в принципе согласны на мирный договор с Израилем и предлагают создать Государство Палестина в границах 1967 года. Но ведь никто практически не обрисовал картину на 1967 год. А что было в 1967 году? Какое палестинское государство было в 67-м году? Ведь его тогда не было.

Сектор Газа оккупировала египетская армия. Восточный Иерусалим и часть западного берега реки Иордан оккупировала Иордания. Значит, сейчас надо что? Вернуть сектор Газа Египту, а Восточный Иерусалим отдать Иордании?

Египет с приходом к власти маршала Сиси говорит: "нам не нужен сектор Газа, у нас своих радикальных исламистов достаточно, и мы не можем выполнять там полицейские функции". Пускай ООН создает какой-то международный контингент, проводит миротворческую или гуманитарную операцию, или Лига арабских государств, но уже ни Египет, ни Иордания ответственность на себя за палестинские анклавы не берут. Они говорят: нам эти территории не нужны. 67-й год давно ушел в историю, и возврата к нему не видно. К тому же деятельность ХАМАС тревожит короля Иордании, где после прибытия миллионов палестинских беженцев коренное население оказалось в меньшинстве. Это тоже один из факторов, затрудняющих решение палестинской проблемы.

Поэтому чтобы вернуться к 67-му году, надо ответить на множество вопросов. Нужно действительно провести какие-то длительные переговоры между Израилем и, допустим, Аббасом – с одной стороны, и обязательно оживить работу международного "квартета" посредников. Египет, как один из лидеров арабского мира, мог бы выступить в роли посредника.

На решение палестинской проблемы накладывает общий негативный отпечаток и напряженность в мире, обострение противоречий между Россией и Западом, между Китаем и США. Короче говоря, мир находится в состоянии политической и военной турбулентности. И чтобы решать палестинскую проблему, нужна какая-то договоренность, какой-то консенсус, какая-то близость позиций членов Совета Безопасности ООН. Только так можно задействовать какие-то международные инструменты, а без их активного участия решить палестинскую проблему не представляется возможным. Желательно также как можно скорее реанимировать весь процесс ближневосточного урегулирования с возобновлением диалога с ливанскими и сирийскими властями по поиску взаимоприемлемых вариантов разрешения застарелых территориальных споров. Заключение мирных договоров Израиля с Государством Палестина, Ливаном и Сирией могло бы кардинально укрепить стабильность на Ближнем Востоке и снизить порог конфронтации Израиля с Ираном.

Давление "арабской улицы" сказывается

Корр.: И вместе с тем, арабские страны заявляют о поддержке палестинцев.

Иванов: Да, под влиянием "арабской улицы" и мусульманской уммы (религиозная община – ИФ) на словах руководители Египта, Иордании и других арабских стран всячески поддерживают палестинцев, выступают за создание палестинского государства и призывают Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Но вступать при этом в новый вооруженный конфликт с Израилем никто из них не собирается. Египет, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар выражают лишь готовность выступить посредниками в переговорах между ХАМАС и Израилем. Но пока в этой роли выступают лишь Каир и Доха.

Израилю сектор Газа тоже не нужен!!

Корр.: Тогда для решения проблемы остается один вариант оккупация Израилем сектора Газа?

Иванов: Самое интересное в том, что Израиль не хочет его брать. Нетаньяху заявил, что мы не собираемся оккупировать сектор Газа и устанавливать там какой-то оккупационный режим. Мы проведем лишь операцию по ликвидации ХАМАС, по разоружению боевиков, по демилитаризации региона и будем осуществлять контроль за границами сектора Газа, за средиземноморским побережьем. Израиль даже допускает возобновление деятельности морского порта, но под его жестким контролем для доставки гуманитарной помощи, чтобы разгрузить Египет на КПП "Рафах", где скопились сотни и тысячи грузовиков.

Корр.: Брать город Рафах Израиль не хочет, но при таком раскладе ему все же придется продолжить там военную операцию?

Иванов: Понимаете, в чем дело. Израилю не нужна территория, не нужны эти развалины. Все-таки Тель-Авив преследует целью ликвидировать боевиков ХАМАС, а сама тактика действий этих боевиков превратила жителей сектора Газа в заложников, то есть там, помимо 200-300 израильских заложников, которых они захватили, в качестве заложников фактически находятся и два миллиона самих палестинцев!

Бои идут не где-то там на открытом пространстве, как у нас было на Куликовом поле, вышли наши воины и столкнулись с ханом Батыем в кровавой битве, а города и села при этом остались нетронутыми. Но в Газе наоборот – боевики ведут войну на улицах населенных пунктов, крупных городов, позиции занимают в больницах, жилых домах, гостиницах, мечетях, школах, детских садах, под домами строят тоннели, в них размещают ракеты, боеприпасы, подземные укрытия и т.д. То есть война идет с использованием в качестве живого щита мирного населения – вот особенность этой войны. Уже погибло свыше 40 тысяч мирных жителей, сотни тысяч пострадали, свыше миллиона перемещенных лиц. Снабжение сектора Газа из Израиля всем необходимым прервано. Налицо гуманитарная катастрофа.

И поэтому Израиль без массовых жертв среди мирного населения осуществлять операцию "Железные мечи" не в состоянии. Получается на одного убитого боевика – 10, 15, может быть, до 100 мирных жителей. Когда рушится огромный жилой дом или больница, другого ожидать не приходится.

Корр.: А просто прекратить огонь?

Иванов: Что значит прекратить огонь? Просто прекратить огонь без дальнейших переговоров - это значит "заморозить" конфликт. Во-первых, местное население будет страдать опять же от недостатка воды, электроэнергии, топлива. Роддома, больницы будут лишены элементарного, и люди будут умирать там. То есть это все равно будет геноцид местного населения, как в Ленинграде в годы фашистской блокады в период Великой Отечественной войны.

Но виноват в массовой гибели людей не только Израиль. Лидеры ХАМАС, "Исламского джихада", которые сидят в фешенебельных отелях Дохи и Стамбула, несут такую же ответственность за геноцид своего населения, поскольку они его используют в качестве живого щита, в качестве заложников, в качестве разменной монеты для достижения своих целей.

Поэтому в той ситуации, когда на сегодняшний день решать палестинскую проблему кардинально нет ни желания, ни воли, ни какого-то консенсуса ни у ведущих стран, ни у региональных держав, ни у самих палестинцев, решить ее не представляется возможным. Говоря шахматным языком, мы наблюдаем в секторе Газа цугцванг, когда любые действия Израиля и ХАМАС лишь ухудшают общую ситуацию в регионе. Ясно, что гипотетическая военная победа Израиля над ХАМАС – это путь в никуда. У палестинской проблемы нет военного пути решения. Только немедленное прекращение огня, оказание гуманитарной помощи населению Газы могут создать условия для начала диалога Тель-Авива с представителями палестинцев и освобождения заложников. Неважно, напрямую или через посредников, но настало время остановить эту бойню и начать переговоры..

Трудно? Да. Но иначе "воз" не сдвинется с места! Как говорится в известной русской пословице: "Никогда не поздно начинать".