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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

При посадке корабля New Shepard с туристами один из парашютов не раскрылся

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Один из трех парашютов американского многоразового корабля New Shepard с шестью коммерческими туристами при посадке после суборбитального полета не раскрылся, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Тем не менее спускаемая капсула совершила успешное приземление.

Спускаемый аппарат с использованием парашютной системы совершил мягкую посадку в районе стартовой площадки в Техасе.

В миреКорабль Blue Origin с туристами совершил суборбитальный полетЧитать подробнее

Запуск ракеты с кораблем New Shepard в рамках миссии NS-25 был осуществлен в рамках миссии NS-25 в 10:35 по времени Восточного побережья США (17:35 по Москве) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

В состав экипажа входили американский предприниматель Мэйсон Энджел, основатель французской пивоварни Brasserie Mont Blanc Сильвен Хирон, программист Кеннет Хесс, пенсионерка Кэрол Шаллер, пилот Гопи Тотакура, а также бывший капитан ВВС США 90-летний Эд Дуайт.

Весь полет продлился около 11 минут.

США Blue Origin New Shepard
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