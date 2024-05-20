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Audi и SAIC будут разрабатывать электромобили на специальной для Китая платформе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Audi, входящий в Volkswagen Group, расширяет партнерство с китайской SAIC.

Компании совместно займутся разработкой новых моделей электромобилей на предназначенной конкретно для Китая платформе (Advanced Digitized Platform), которая станет основой для следующих поколений "умных" подключаемых автомобилей, говорится в пресс-релизе Audi.

На первом этапе компании будут работать над созданием трех электромобилей для китайского рынка.

Новая модель сотрудничества позволит Audi сократить время вывода автомобилей на рынок на 30%, отмечается в пресс-релизе. Как ожидается, первая из трех моделей выйдет на рынок уже в 2025 году.

Продажи автомобилей Audi в Китае выросли на 14% в первом квартале текущего года, до 156,082 тыс.

В компании отмечают, что партнерство с SAIC расширит портфель электромобилей, предлагаемых Audi в Китае, и ускорит трансформацию ее бизнеса на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Audi SAIC Китай
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