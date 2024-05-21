Житель Аляски был убит самкой лося, когда пытался сделать фото новорожденных детенышей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - 70-летний мужчина был убит самкой лося во время прогулки в лесу в штате Аляска. Об этом сообщает Associated Press.



По сообщению Департамента общественной безопасности Аляски, на мужчину, которого опознали как Дейла Чормана из города Хомера, напала самка лося, когда он фотографировал ее телят. Чорман прогуливался по лесу недалеко от Хомера, когда наткнулся на лосиху и ее детенышей. Он подошел, чтобы сделать снимки, а мать-лосиха проявила агрессию и напала на него.

Власти еще расследуют точную причину смерти, поскольку неясно, забило ли животное Чормана до смерти ногами или забодало, или же убило его как-то иначе. На место происшествия прибыли службы неотложной медицинской помощи, но они не смогли спасти Чормана, который скончался на месте происшествия. После инцидента лосиха покинула этот район.



В 1995 году самка лося смертельно ранила 71-летнего мужчину, когда тот шел в здание на территории кампуса Университета Аляски в Анкоридже. Свидетели сообщили, что за несколько часов до инцидента студенты бросали снежки в лосиху и ее детеныша, что привело животных в возбуждение. Когда несчастный мужчина проходил мимо лосихи, та затоптала его насмерть.

На Аляске насчитывается до 200 000 лосей, когда численность населения штата - около 737 000 человек.

Обычно животные не агрессивны, но могут проявить агрессию, если их спровоцировать, сообщили на сайте Департамента штата по охране рыбы и дичи. Самка лося обычно становится агрессивной и нападает на людей, если те подходят слишком близко к ее детенышам. Не следует находиться между лосихой и ее телятами, предупреждает департамент.