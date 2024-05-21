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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

У первой леди Сирии диагностировали лейкемию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Супруга президента Сирии Асма Асад приостановит участие в публичных мероприятиях, так как будет проходить лечение диагностированного у нее острого миелоидного лейкоза, сообщили в канцелярии президента во вторник.

"После обнаружения нескольких симптомов и клинических признаков, за которыми последовала серия медицинских тестов и обследований, у первой леди Асмы Асад был диагностирован острый миелоидный лейкоз", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте канцелярии в соцсети.

Теперь супруга президента будет проходить лечение, которое включает в себя строгие меры по профилактике инфекций и социальное дистанцирование.

В 2018 году у первой леди был выявлен рак молочной железы, год спустя она смогла победить заболевание.

Асма Асад Сирия
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