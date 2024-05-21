Финляндия изучит возможность перехода на европейскую ж/д колею

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии рассмотрит вопрос о том, как страна может изменить существующую со времен Российской империи железнодорожную колею на соответствующую европейским стандартам, сообщает во вторник портал Yle.

"Мы проведем исследование о расписании, о том, с помощью каких технологий и на какие деньги можно будет шаг за шагом перейти на европейскую железнодорожную колею", - сообщила министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне на конференции группы транспортного планирования НАТО, которая проходит в финском Тампере.

Переход от колеи, построенной еще во времена, когда Финляндия была частью царской Российской империи, на европейскую колею "будет иметь важное значение для безопасности поставок", считает она.

Это уже второе рассмотрение данного вопроса. В 2022 году Еврокомиссия предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом 1435 мм, то есть на 9 см уже, чем нынешняя (1524 мм, что позволяет поездам совершать поездки также по странам бывшего СССР и некоторым другим государством со стандартом колеи в 1520 мм - ИФ).

"В то время говорили, что сейчас не время для этого, и денег тоже нет. Но мир сильно изменился за пару лет", - отметила Ранне.

При этом она не уточнила, когда европейские поезда смогут впервые отправиться в Финляндию.

В настоящее время Финляндия и Швеция готовят совместные заявки на проекты ЕС по улучшению транспортного сообщения, а НАТО поддерживает совершенствование инфраструктурных проектов на севере Европы.

С точки зрения безопасности поставок Финляндия считает также важным иметь еще одну железнодорожную линию со Швецией, которая позволит обеспечить сообщение до крупного транспортного узла Нарвик на северо-западном побережье Норвегии.