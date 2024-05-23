ФСБ рассекретила материалы о преступлениях западных военных в Берлине в 1945 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ опубликовал документальные архивные материалы о контрразведывательной работе органов безопасности в зоне Советской военной администрации в Германии (СВАГ) в Берлине.

В ФСБ рассказали, что территория СВАГ была разделена на 14 оперативных секторов органов госбезопасности. "Сотрудники оперсекторов занимались борьбой с нацистским подпольем, розыском и арестом военных преступников, контрразведывательной работой, участвовали в формировании немецких органов самоуправления и решали комплекс других специальных задач", - говорится в материалах ЦОС.

В функции Берлинского оперсектора входило наблюдение за обстановкой и поведением союзных войск в американской, британской и французской зонах оккупации Берлина.

Среди опубликованных материалов - спецсообщение начальника оперсектора СВАГ в Берлине генерал-майора Сиднева от 8 мая 1946 года.

"За последнее время Оперсекторами МВД в Германии отмечается активная заброска агентуры военными разведками союзников в Советскую зону оккупации Германии. В результате проводимой работы секторами МВД на 1 мая 1946 года разоблачено и арестовано 203 агента", - говорится в документе.

Советским органам безопасности удалось разоблачить 108 агентов английской разведки Secret Service, 80 агентов американской разведки Secret Intelligence Service, 15 агентов французской разведки Securite Militaire.

"Следствием было установлено, что основным контингентом вербуемой агентуры для заброски в советскую зону оккупации англичанами и американцами являются военнопленные, освобожденные из лагерей, семьи которых проживают в Германии, а также молодежь из числа участников организации "Гитлер Югенд", - говорится в документе.

Также опубликована докладная записка Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР от 9 ноября 1945 года, в которой сообщается, что "случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают".