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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

News Corp. предоставит OpenAI доступ к своему контенту для обучения ИИ-моделей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская News Corp. заключила соглашение с OpenAI, которое позволит разработчику чат-бота GPT использовать новостной контент медиакомпании для тренировки ИИ-моделей.

OpenAI получит доступ к текущим и архивным публикациям принадлежащих News Corp. изданий, в том числе американских The Wall Street Journal, Barron's и New York Post, а также британских The Times и The Sun.

Стороны не раскрывают финансовых условий соглашения, однако по словам источников WSJ, News Corp получит более $250 млн в течение пяти лет, как в виде денежных средств, так и в виде компенсации расходов на использование технологий OpenAI.

В апреле этого года соглашение с OpenAI о предоставлении доступа к контенту подписала и газета Financial Times.

News Corp. OpenAI
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