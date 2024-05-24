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ЕК допустила неполную реализацию Rail Baltica к 2030 году из-за проблем с финансированием

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главным условием проекта Rail Baltica является строительство к 2030 году основной железнодорожной трассы от Таллина до границы с Польшей, заявила агентству BNS представитель генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту, координатор коридора основной сети TEN-T (трансъевропейская транспортная сеть - ИФ) Северное море - Балтия (включает Rail Baltica) Катрин Траутманн.

По ее словам, крайний срок для создания функционирующей железнодорожной линии установлен в том числе и для того, чтобы завершить дискуссии по проекту, на которые и так ушло много времени. "Наступил момент, когда вы знаете, в чем главная проблема. Это поиск денег. Именно это я и сказала министру финансов Латвии – задержки обходятся дорого. Поэтому некоторые части проекта могут быть завершены не полностью, но я надеюсь, что у нас будет основная трасса, по которой в 2030 году будут ходить поезда", - сказала Траутманн.

Говоря о соединении главной трассы Rail Baltica с Рижским центральным железнодорожным вокзалом и Рижским аэропортом, она выразила надежду на то, что будет достигнуто соглашение по основному маршруту и промежуточному соединению с Ригой, чтобы на втором этапе проекта завершить строительство рижского кольца. "Это вопрос времени и денег. Разумеется, если латвийское правительство хочет видеть его (рижское кольцо - BNS) уже сейчас, оно может это сделать, но платить придется ему самому", - сказала Траутманн.

"Если мы хотим реализовать рижское кольцо сейчас, то у нас не будет денег на строительство основной трассы. Это совершенно ясно", - добавила она.

Говоря о том, когда может быть реализована вторая очередь Rail Baltica, Траутманн отметила, что в настоящее время это невозможно сказать, поскольку проекты привязаны к финансовым периодам, и сейчас - середина очередного финансового периода. "Начнется ли вторая очередь в 2030, 2032 или 2035 году? Сегодня мы не можем этого сказать. Вторая очередь может начаться, когда мы будем готовы и когда у нас будут деньги. Так что это станет возможно только в следующем финансовом периоде", - отметила она.

Ранее власти Латвии называли крупнейшими строительными работами в рамках Rail Baltica реконструкцию центрального ж/д вокзала Риги и строительство международного вокзала в Рижском аэропорту. Еще в 2022 году заявлялось, что строительство ведется.

Изначально железную дорогу Rail Baltica с европейской шириной колеи планировалось построить к 2025 году и обеспечить ее доступность для эксплуатации к 2026 году. Железная дорога должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

На новой дороге пассажирские поезда будут двигаться со скоростью до 250 км/ч, грузовые - до 120 км/ч. Планировалось, что общая стоимость проекта составит примерно 5,8 млрд евро. Осенью 2020 года Европейская счетная палата пришла к выводу, что проект за короткий срок подорожал более чем на 20% – до 7 млрд евро.

Rail Baltica ЕК Еврокомиссия Латвия
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