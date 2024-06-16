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Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Швеция и Иран достигли соглашения об обмене задержанными гражданами, процедура обмена состоялась 15 июня в Маскате при посредничестве Омана, сообщает CNN.

Швеция освободила бывшего иранского чиновника Хамида Нури, который был осужден за участие в массовой казни политических заключенных в Иране в 1988 году.

Иран, в свою очередь, освободил граждан Швеции Йохана Флодеруса и Саида Азизи. "Иран использовал их как пешки в циничной переговорной игре с целью добиться освобождения иранского гражданина Хамида Нури", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Как премьер-министр я несу особую ответственность за безопасность шведских граждан. Поэтому правительство интенсивно работало над этим вопросом вместе со шведскими службами безопасности, которые вели переговоры с Ираном", - отметил Кристерссон.

63-летний Нури был арестован в аэропорту Стокгольма в 2019 году и позже приговорен к пожизненному заключению за военные преступления, связанные с массовыми казнями и пытками политических заключенных в тюрьме Гохардашт в Карадже (Иран) в 1988 году. Обвинения он отверг.

Оман Иран Швеция Хамид Нури Йохан Флодерус Саид Азизи
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