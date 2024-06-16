Экипаж украинского сухогруза, атакованного йеменскими хуситами, покинул судно

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экипаж принадлежащего Украине и эксплуатируемого Польшей сухогруза Verbena после попадания в него выпущенных йеменскими хуситами ракет покидает судно, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что "экипаж подал сигнал бедствия, указывая на то, что он покидает судно".

Сигнал был принят судном Anna Meta, оно обнаружило моряков с Verbena и оказывает им помощь, отметило командование.

CENTCOM уточнило, что удар по украинскому сухогрузу был нанесен хуситами 13 июня двумя ракетами, в результате на борту возник пожар, с которым экипаж справиться не смог.

Действия хуситов "угрожают региональной стабильности и жизни моряков в Красном море и Аденском заливе" и Центральное командование "будет продолжать действовать совместно с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и снизить их военный потенциал", подчеркивается в сообщении.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.