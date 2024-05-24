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Американский производитель электромобилей Lucid сократит 6% штата

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid сократит около 400, или 6%, сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Сокращения не коснутся производственного и логистического персонала с почасовой оплатой труда, заявил глава компании Питер Роулисон в письме сотрудникам, выдержка из которого приводится вместе с сообщением.

Реализацию плана реструктуризации планируется по существу завершить до конца третьего квартала.

В связи с этим планом Lucid рассчитывает понести расходы на уровне $21-25 млн, в основном связанные с выплатами сотрудникам и их переводом. Около $19-23 млн будет отнесено преимущественно на второй квартал, основная часть этих средств будет потрачена до конца третьего квартала.

"Сегодняшнее решение призвано подготовить нас к будущему росту", - отметил Роулисон.

В первом квартале компания сократила чистый убыток хуже ожиданий аналитиков.

Акции Lucid растут в цене на 2,9% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Lucid США
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