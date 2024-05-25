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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Блинкен и глава МИД ФРГ обсудили угрозы, исходящие от Китая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся угроз со стороны Китая, сообщил американский госдепартамент.

Стороны "подтвердили поддержку Украины (...) и обсудили вызовы, исходящие от Китайской Народной Республики, включая поддержку КНР оборонно-промышленной базы России", говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

"Они согласились с важностью предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угроз, исходящих от Ирана", - информировал госдеп.

США ФРГ Энтони Блинкен Анналена Бербок Китай
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