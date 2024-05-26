В Польше заявили, что авиация НАТО поднималась в воздух из-за ситуации на Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО поднималась в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в воскресенье Оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что "интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", стала причиной активации польской и союзной натовской авиации для действий в воздушном пространстве Польши.

Там добавили, что были "запущены все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши".

Сообщается, что на данный момент "в связи с прекращением дальних ракетных ударов Российской Федерации по объектам в западной части Украины деятельность военной авиации в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности".