Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

В Польше заявили, что авиация НАТО поднималась в воздух из-за ситуации на Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО поднималась в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в воскресенье Оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что "интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", стала причиной активации польской и союзной натовской авиации для действий в воздушном пространстве Польши.

Там добавили, что были "запущены все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши".

Сообщается, что на данный момент "в связи с прекращением дальних ракетных ударов Российской Федерации по объектам в западной части Украины деятельность военной авиации в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности".

Украина Польша НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Грузии на параде в Тбилиси призвала сохранить курс на евроинтеграцию

Володин считает, что президентство Зеленского на Украине стало нелегитимным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах

Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи после победы на выборах
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

Италия против отмены запретов на использование Киевом оружия НАТО для ударов по РФ

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов
Обострение палестино-израильского конфликта

Боррель напомнил Израилю, что решения суда ООН обязательны к исполнению

Пашинян объяснил экстренную посадку вертолета плохими погодными условиями

СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре

СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });