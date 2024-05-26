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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Президент Грузии представила план объединения оппозиции на парламентских выборах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в честь Дня независимости республики обратилась к собравшимся у ее резиденции в Тбилиси представителям дипломатического корпуса, лидерам и сторонникам оппозиции, предложив им свой план подготовки к предстоящим в октябре парламентским выборам, который назвала "Грузинской хартией".

Зурабишвили предложила всем лидерам прозападных и проевропейских партий подписаться под этой хартией и единым фронтом оппозиционных сил победить в выборах. При этом она подчеркнула, что к выборам "надо подойти мирно".

"Сейчас не время для раздоров между оппозиционными партиями и для проявления политических амбиций. Именно поэтому я решила представить некий план действий - "Грузинскую хартию", вокруг которой предлагаю проевропейским политическим партиям объединиться", - сказала она.

Грузинский президент отметила, что предстоящие выборы станут референдумом "между европейским и российским будущем Грузии".

План Зурабишвили предполагает проведение внеочередных парламентских выборов, которые будут действительно "свободными и справедливыми", после победы оппозиционных сил на выборах в октябре.

"Хартия предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу Грузии и в первую очередь закона "О прозрачности иностранного влияния". Также предполагается коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии", - сообщила Зурабишвили.

По ее словам, эту хартию, подписанную всеми проевропейские партии, она представит Брюсселю, чтобы в короткие сроки восстановить процесс переговоров по членству в Евросоюз.

Ранее в воскресенье на военном параде в честь Дня независимости Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал Зурабишвили предателем.

"Именно единство народа и избранных им властями позволили избежать многих угроз и предательств, в том числе и предательства президента Грузии. Несмотря на это в последние два года мы смогли сохранить мир", - сказал Кобахидзе.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Тбилиси
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