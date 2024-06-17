Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Атака хуситов на эсминец США, Англия победила Сербию на Чемпионате Европы, Столтенберг призвал НАТО к ядерной готовности

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хуситы атаковали эсминец США и два гражданских судна в Красном и Аравийском морях. О пострадавших не сообщается.

- Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности. Он объяснил это угрозами со стороны Китая и РФ.

- Средствами РЭБ в Курской области нейтрализованы 11 украинских беспилотников. Еще два дрона были нейтрализованы над промышленной территорией Липецка.

- Сборная Англии победила Сербию на чемпионате Европы. Сборные Словении и Дании сыграли вничью.