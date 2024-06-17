Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Nasdaq обновил рекорд

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, приведенный Trading Economics, предусматривал повышение показателя до 72 пунктов.

В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.

Цены на экспорт в США в мае снизились впервые в этом году - на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на столько же, согласно официальным данным. Аналитики в среднем не ожидали изменения цен, отмечает Trading Economics.

Цены на импорт уменьшились в прошлом месяце на 0,4% - также впервые с декабря, что стало сюрпризом для экспертов, прогнозировавших подъем на 0,1%. В апреле импорт подорожал на 0,9%. В годовом выражении экспортные цены в мае увеличились на 0,6% после спада на 0,9% месяцем ранее, импортные - на 1,1%, как и в апреле.

Акции RH Inc. рухнули на 17,1% по итогам торгов в пятницу. Производитель люксовой мебели и декора завершил минувший финквартал с чистым убытком, снизив выручку. Скорректированный убыток компании оказался хуже ожиданий рынка, как и ее прогноз выручки на текущий финансовый квартал.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 0,8%. Европейская комиссия готовится в ближайшие недели предъявить компании обвинения в ограничении конкуренции на App Store, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Регулятор предварительно установил, что Apple не выполняет обязанности, предусмотренные новым законом о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA), согласно которому компания должна предоставлять разработчикам приложений возможность "направлять" пользователей на сторонние ресурсы без взимания с них платы. Если компанию признают виновной в нарушении DMA, ей грозит ежедневный штраф в размере до 5% среднесуточной мировой выручки, которая сейчас немногим превышает $1 млрд.

Рыночная стоимость Tesla уменьшилась на 2,4% после новостей об одобрении акционерами компании выплаты ее главе Илону Маску рекордного вознаграждения на сумму $56 млрд и переноса регистрации автопроизводителя из Делавэра в Техас.

Так называемые "мемные" акции GameStop потеряли в цене 1,4% после новостей об увеличении доли во владельце сети магазинов видеоигр и игровой электроники розничным инвестором Китом Гиллом, также известным в интернете как Roaring Kitty ("Рычащий котенок"), способствовавшим резкому подъему их котировок в 2020-2021 годах.

Капитализация Adobe Inc. взлетела на 14,5%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 21%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,15% и составил 38589,16 пункта. Индекс завершает торги в минусе уже четыре сессии подряд - самый долгий период с 15 апреля.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,04% - до 5431,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,12% и составил рекордные 17688,88 пункта.

По итогам недели Dow потерял 0,5%, S&P 500 и Nasdaq набрали 1,6% и 3,2% соответственно.