ЕС собрался выделить более 2 млрд евро на поддержку сирийцев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ЕС обязался выделить 2,12 млрд евро в 2024-2025 гг. на поддержку сирийцев и принимающих их общин в Ливане, Турции, Иордании и Ираке, говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Министерская встреча, на которой собрались делегаты из государств-членов ЕС, соседних с Сирией стран, других стран-партнеров и доноров, а также международных организаций, включая ООН, подтвердила необходимость политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, а также необходимость мобилизации жизненно важной финансовой поддержки для удовлетворения наиболее насущных потребностей сирийского народа и принимающих его общин", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что ЕС подтвердил свое обязательство на 2023-2024 годы, данное им на 7-й Брюссельской конференции (560 млн евро) для населения Сирии и для сирийских беженцев и принимающих их уязвимых сообществ в Ливане, Иордании и Ираке. ЕС также пообещал дополнительно выделить 560 млн евро на 2025 год для этих стран.

Кроме того, ЕС дал обещание выделить 1 млрд евро на поддержку сирийских беженцев и принимающих их уязвимых сообществ в Турции.

При этом в документе ЕК приводится объяснение ЕС, что его обязательства на 2025 год "являются частью более крупного финансового пакета до 2027 года в соответствии с заключениями Европейского совета от 1 февраля и 18 апреля 2024 года".

"ЕС продолжит мобилизовывать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки сирийского народа в достижении политического решения путем переговоров в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 и создания условий для лучшего будущего для всех сирийцев", - заявили в Брюсселе.

В Брюсселе в понедельник прошла 8-я международная конференция "Поддержка будущего Сирии и региона".