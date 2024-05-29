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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

ЕК спустя 6 лет закрыла процедуру против Польши по нарушениям в сфере верховенства права

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о решении закрыть для Польши процедуру о нарушении принципов верховенства права по статье 7(1) Договора о Европейском союзе.

"Сегодня знаменательный день для верховенства права в Польше и в Европейском союзе. Спустя более чем шесть лет, после позитивных шагов, предпринятых польскими властями, а также сильной поддержки, выраженной государствами-членами в этом отношении, мы закрыли процедуру по статье 7 для Польши. Мы продолжим взаимодействие с польскими властями, чтобы поддержать их усилия по обеспечению верховенства права", - заявила заместитель председателя ЕК Вера Юрова, курирующая соблюдение в ЕС европейских ценностей.

Еврокомиссия отзывает свое мотивированное предложение, которое инициировало эту процедуру в 2017 году. ЕК завершила 6 мая 2024 года свой анализ ситуации с верховенством права в Польше в контексте процедуры по статье 7(1), напоминают в Брюсселе.

"Комиссия считает, что больше нет явного риска серьезного нарушения принципов верховенства права в Польше", - говорится в коммюнике ЕК.

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По мнению Еврокомиссии, "Польша предприняла ряд законодательных и незаконодательных мер для решения проблем, связанных с независимостью судебной системы, признала приоритет права ЕС и обязуется выполнять все решения Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека, связанные с верховенством права, включая независимость судебной власти".

В начале мая ЕК объявила, что завершила анализ ситуации в сфере обеспечения верховенства права в Польше в контексте процедуры, предусмотренной Договором о Европейском союзе, и предложила закрыть эту процедуру.

"Я поздравляю премьер-министра Дональда Туска и его правительство с этим важным прорывом. Это результат их напряженной работы и решительных усилий по проведению реформ", - заявила по этому случаю председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "продолжающееся восстановление верховенства права в Польше имеет большое значение для польского народа и для всего союза в целом". Глава ЕК видит в этом устойчивость демократии в Европе.

Еврокомиссия Польша
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