Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых драйверов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доллар и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению на фоне завершения налоговых выплат мая.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,57 руб./$1 (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 31,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 12,312 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не ощущает воздействия сильных факторов, способных задать динамику движения. Мировые рынки капитала чуть снижаются, нефтяные котировки нейтральны. Небольшое давление на рубль оказывает снижение ожиданий относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России после публикации данных ежемесячного опроса аналитиков и экономистов.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9% в апреле, на 2025 год - до 12,4% с 10,4%, на 2026 год - до 9,4% с 8,1%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного смягчения ДКП. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в мае выросла до 7,5% с 7,0% ранее (ЦБ сейчас оценивает уровень нейтральной ставки в 6-7%).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,57 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,22 за баррель, что на 0,01% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов повышалась на 5,9 базисного пункта (б.п.), до 4,616%. В начале недели показатель находился на уровне 4,47%.

Участники рынка на этой неделе ждут данных об индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Также инвесторы оценивали региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Экономическая активность в Соединенных Штатах продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорится в обнародованном вечером в среду обзоре. Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, занятость в целом по стране слабо повысилась, зарплаты поднимаются умеренными темпами, а цены росли сдержанно.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на торгах в четверг снижаются. Китайский индекс CSI 300 теряет 1,35%, японский Nikkei 225 снижается на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%, южнокорейский Kospi - на 0,99%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,49%.