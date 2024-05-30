Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду на фоне роста доходности гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов повышалась на 5,9 базисного пункта (б.п.), до 4,616%. В начале недели показатель находился на уровне 4,47%.

"Риски сохранения высокой доходности облигаций в течение длительного времени негативно влияют на котировки акций, - отметил стратег Julius Baer Леонардо Пелландини. - Тем не менее, с учетом более умеренных инфляционных ожиданий и скорого снижения ставок, мы полагаем, что фондовый рынок продолжит расти".

Участники рынка на этой неделе ждут данных об индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Также инвесторы оценивали региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Экономическая активность в Соединенных Штатах продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорится в обнародованном вечером в среду обзоре. Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, занятость в целом по стране слабо повысилась, зарплаты поднимаются умеренными темпами, а цены росли сдержанно.

Акции Dick's Sporting Goods подорожали на 15,9%. Американский ритейлер спортивных товаров в первом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль, однако увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Энергетическая компания ConocoPhillips договорилась о покупке конкурента Marathon Oil, оценив компанию в $22,5 млрд с учетом чистого долга в размере $5,4 млрд. Сделка будет оплачена акциями. Акции Conoco подешевели на 3,1%, Marathon - подорожали на 8,5%.

Рыночная стоимость Robinhood Markets выросла на 3% после того, как оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке анонсировал программу обратного выкупа акций на $1 млрд.

Капитализация Advance Auto Parts снизилась на 10,9%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал небольшое сокращение выручки в первом финансовом квартале, что стало неприятным сюрпризом для аналитиков.

Цена бумаг American Airlines Group упала на 13,5%. Американская авиакомпания без объяснения причин понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий квартал до $1-1,15 на акцию с $1,15-1,45 на акцию. Кроме того, American объявила об уходе главного коммерческого директора Васу Раджи, занимавшего этот пост около двух лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average ушел вниз на 1,06% и составил 38441,54 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group, упавшие на 3,8%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,74% - до 5266,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,58% и составил 16920,58 пункта.