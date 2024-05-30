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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Китай ограничит экспорт технологий и оборудования для авиации

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая вводят ограничения на экспорт технологий, программного обеспечения и оборудования, используемых в авиационной промышленности.

Экспортные ограничения вступят в силу 1 июля, говорится в совместном сообщении министерства торговли, Главного таможенного управления (ГТУ) и Центрального военного совета КНР. Они коснутся, в частности, авиационных двигателей, газотурбинных двигателей, а также полиэтиленового волокна, используемого в военной и авиационной технике.

Такой шаг в министерстве торговли Китая объясняют соображениями национальной безопасности, отмечая, что экспортные ограничения не направлены на какие-либо отдельные страны или регионы.

Компаниям, желающим экспортировать продукцию и технологии, подпадающие под ограничения, придется запрашивать разрешение у Минторга.

Согласно данным ГТУ, которые приводит газета South China Morning Post, США, Германия и Саудовская Аравия занимали первые три строчки в списке крупнейших импортеров китайской продукции для авиационного сектора в январе-апреле 2024 года.

Китай
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