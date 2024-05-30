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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Эстония приняла решение о полноправном членстве страны в ЦЕРН

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило получение государством статуса полноправного члена Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).

Полноправное членство в ЦЕРН дает Эстонии право голоса, "благодаря которому мы можем участвовать в процессах принятия решений организации", передает пресс-служба правительства слова министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало (Tiit Riisalo).

Он отметил, что для эстонских предприятий членство в организации позволит обеспечить доступ к инновациям, особенно в области высоких технологий, а также откроет более широкие возможности для участия в закупках ЦЕРН.

В договоре ассоциации, вступившем в силу в феврале 2021 года, Таллин пообещал в течение пяти лет добиться статуса полноправного члена ЦЕРН после двух лет ассоциированного членства.

Конвенция ЦЕРН и входящий в нее финансовый протокол вступают в силу с даты передачи Эстонией на хранение генеральному директору ЮНЕСКО документа о присоединении. С этого дня страна становится полноправным членом ЦЕРН.

В июне 2022 года Совет ЦЕРН сообщил, что намерен прекратить действие соглашений о международном сотрудничестве организации с Россией и Белоруссией по истечении срока их действия в 2024 году.

В марте 2022 года Совет ЦЕРН приостановил участие России в работе организации в статусе наблюдателя из-за конфликта на Украине.

ЦЕРН основана в 1954 году, является крупнейшим в мире центром по физике элементарных частиц. Известнейшая установка ЦЕРН - Большой адронный коллайдер, в модернизации которого были задействованы специалисты ИЯФ (Институт ядерной физики СО РАН им.Г.И.Будкера).

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) - экспериментальный реактор, который должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможность использования потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии. Участниками проекта являются ЕС, а также США, Китай, Япония. Индия, Россия и Южная Корея. Вклад России заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования и основных систем реактора.

ЦЕРН Эстония
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