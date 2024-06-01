Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Мишустин образовал президиум правительства, страны G7 и ЕС изучают санкции против банков, использующих СПФС, сбой на красной ветке метро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ. В состав президиума вошли глава кабмина, все вице-премьеры и десять министров.

- На Сокольнической линии московского метро было остановлено движение от "Университета" до "Парка культуры" из-за технической неисправности. Пассажиров эвакуировали со станции "Спортивная". В настоящее время все станции красной ветки работают в штатном режиме.

- Движение поездов по Транссибу полностью восстановили после схода почти 30 вагонов на перегоне Селеткан - Ледяная в Амурской области.

- О поддержке плана Израиля по урегулированию военного конфликта в Газе, озвученного Джо Байденом, заявили главы ЕС и Германия.

- Страны G7 и Евросоюз изучают варианты санкций против банков, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, подобную SWIFT, сообщило Bloomberg.

- Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сингапуре обсудят возможность расширения районов РФ для нанесения ударов оружием США, сообщила Politico.

- Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги", способные быть как дронами-камикадзе, так и выполнять логистические функции. Роботы проходят испытания в зоне СВО.