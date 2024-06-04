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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

В Москве надеются, что новый иранский президент приедет на июльский саммит ШОС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на участие избранного по итогам выборов в конце июня президента Ирана в саммите ШОС 3-4 июля в Казахстане, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Этот саммит предоставит возможность для многочисленных двусторонних контактов. Они важны с учетом только что завершившихся выборов в Индии и предстоящих в конце этого месяца выборов в Иране", - сказал он журналистам.

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"Мы надеемся, что новый иранский президент приедет на этот форум", - подчеркнул Ушаков.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.

19 мая вертолет президента страны Ибрахима Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В настоящее время обязанности президента Ирана исполняет Мохаммад Мохбер, который при Раиси занимал пост первого вице-президента страны.

Иран МИД РФ
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