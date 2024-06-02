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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

На выборах президента Исландии победила предпринимательница Хатла Томасдоттир

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Исландская предпринимательница Хатла Томасдоттир становится следующим президентом страны, на выборах в субботу она заручилась поддержкой 34,3% участников голосования, сообщает в воскресенье исландское телерадиовещание со ссылкой на избирком.

За ее ближайшего конкурента, бывшего премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир отдали голоса 25,2% избирателей.

Явка на выборах составила более 75%, в голосовании приняли участие 267 тыс. из 380 тыс. жителей страны.

В этот раз исландские избиратели могли сделать выбор из 12 кандидатов.

Роль президента в Исландии чисто символическая, хотя глава государства и имеет право налагать вето на законопроекты и в некоторых случаях созывать референдумы.

Хатла Томасдоттир - вторая женщина-президент в истории Исландии. В 1980-1996 годах этот пост занимала Вигдис Финнбогадоттир.

Исландия Хатла Томасдоттир
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