Избирком Ирана завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах президента

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Представитель избиркома Ирана Мохаммад Эслами в понедельник сообщил, что для участия в выборах президента страны зарегистрировались 22 кандидата.

"Избирком рассмотрел заявки 86 претендентов, 22 из них прошли регистрацию", - приводит его слова агентство Мехр.

Эслами отметил, что среди зарегистрировавшихся 21 мужчина и одна женщина.

Он напомнил, что понедельник стал последним днем регистрации, которая завершилась в 18:00 по местному времени (17:30 по московскому). Срок регистрации продлеваться не будет.

Среди зарегистрировавшихся, в частности, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, бывший председатель парламента страны Али Лариджани, бывший руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати, а также женщина - депутат парламента Зохре Элахиан, которая выдвинула свою кандидатуру, несмотря на позицию Совета стражей конституции Ирана, который никогда не допускал женщин до участия в выборах президента страны.

Сама по себе регистрация на выборах не дает права на участие в них. Прежде Совет стражей Конституции Ирана должен официально одобрить список зарегистрированных кандидатов, допущенных до участия в выборах. Ожидается, что Совет стражей опубликует этот список 11 июня, и только после этого они смогут вступить в предвыборную гонку.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.