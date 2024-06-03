Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Избирком Ирана завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах президента

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Представитель избиркома Ирана Мохаммад Эслами в понедельник сообщил, что для участия в выборах президента страны зарегистрировались 22 кандидата.

"Избирком рассмотрел заявки 86 претендентов, 22 из них прошли регистрацию", - приводит его слова агентство Мехр.

Эслами отметил, что среди зарегистрировавшихся 21 мужчина и одна женщина.

Он напомнил, что понедельник стал последним днем регистрации, которая завершилась в 18:00 по местному времени (17:30 по московскому). Срок регистрации продлеваться не будет.

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Среди зарегистрировавшихся, в частности, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, бывший председатель парламента страны Али Лариджани, бывший руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати, а также женщина - депутат парламента Зохре Элахиан, которая выдвинула свою кандидатуру, несмотря на позицию Совета стражей конституции Ирана, который никогда не допускал женщин до участия в выборах президента страны.

Сама по себе регистрация на выборах не дает права на участие в них. Прежде Совет стражей Конституции Ирана должен официально одобрить список зарегистрированных кандидатов, допущенных до участия в выборах. Ожидается, что Совет стражей опубликует этот список 11 июня, и только после этого они смогут вступить в предвыборную гонку.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

Цена газа в ЕС из-за аварии в Норвегии превысила $420/тыс. куб. м

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

S&P понизило рейтинги трех стран Балтии

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июня

Кандидат от правящей партии Шейнбаум одержала победу на президентских выборах в Мексике

Кандидат от правящей партии Шейнбаум одержала победу на президентских выборах в Мексике

Несколько человек погибли в результате авиаударов по окрестностям Алеппо

Несколько человек погибли в результате авиаударов по окрестностям Алеппо
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль готовит альтернативу ХАМАС в Газе с участием других сил

Израиль готовит альтернативу ХАМАС в Газе с участием других сил
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });