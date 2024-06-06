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Уолл-стрит выросла в среду

S&P 500 закрылся на историческом максимуме

Уолл-стрит выросла в среду
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, при этом индекс S&P 500 обновил исторический рекорд в 25-й раз с начала года.

Инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в среду, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. До апреля ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Акции Campbell Soup Co. подешевели на 0,2% на данных о том, что американский производитель продуктов питания в третьем квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 16,9%.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise подскочила на 11%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг зафиксировал 25%-ное снижение чистой прибыли во втором финквартале, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Dollar Tree снизилась на 4,9%. Оператор сетей магазинов фиксированных цен незначительно увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, а также объявил, что изучает стратегические альтернативы для подразделения Family Dollar, рассматривая как продажу, так и другие виды его отделения.

Рыночная стоимость Hibbett Sports Inc. опустилась на 0,1%. В первом финквартале американская сеть магазинов спортивных товаров сократила выручка на 1,8%, показатель не оправдал прогнозы экспертов.

Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, неожиданно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года, однако снизившаяся выручка не оправдала прогнозов рынка. Акции компании подешевели на 5,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,25% и составил 38807,33 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Intel Corp., выросшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,18% - до 5354,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,96% и составил 17187,9 пункта.

Standard Poors 500 Уолл-стрит Dow Jones Industrial Average США Nasdaq Composite
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